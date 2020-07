TikTok: le tendenze, le canzoni e i video più belli del 17 luglio 2020

Nuove tendenze e nuove challenge divertentissime su TikTok. Anche questa settimana la piattaforma ci regala nuove emozioni e nuovi spunti per creare video o semplicemente guardare in cosa si cimentano gli utenti.

Ecco alcuni degli Highlights e i temi che hanno appassionato i creator durante quest’ultima settimana!

I TREND DEL MOMENTO

Pensi di saper replicare il “SIIIIUUU” di Cristiano Ronaldo? O di avere la tua “mask” come Paulo Dybala? O magari sai fare la “Charo dance” meglio di Blaise Matuidi? È arrivato il momento di dimostrarlo con la #CIAOJUVE challenge, lanciata dal nuovo profilo ufficiale TikTok della Juventus, che in pochissimi giorni dal lancio ha già totalizzato oltre 511 mila follower , diventando la squadra di calcio Italiana più seguita sulla piattaforma. Tra i primi a mettersi in gioco, imitando i compagni, sono stati proprio i giocatori della squadra: Cristiano Ronaldo , protagonista del primo video pubblicato, ha replicato la maschera del gladiatore, il festoso gesto di Dybala dopo i goal segnati. La challenge è stata accolta con grande entusiasmo dalla community, in pochi giorni ha infatti generato 210M di visualizzazioni.

IMPARA CON TIKTOK

A partire dall’inizio dell’estate proliferano i video dei creator che offrono tips per realizzare fotografie d’effetto: dai consigli per le migliori pose – come nel caso di Andrea Ravanetti – passando per il metodo migliore per come realizzare una fotografia in acqua, come ha illustrato Giovanni Arena, fino alla spiegazione delle più efficaci tecniche di editing, come nel video di Nicola Torrisi.

L’hashtag #Fashionhack offre tanti consigli, trucchetti utili e le idee outfit più originali per tutte le fashionista di TikTok. I contenuti moda da non perdere sono quelli delle creator Glojoined, Chiara Monteleone e Anastasiya Gorshkova.

Continua il trend dei video che ripercorrono i momenti che hanno segnato la vita di alcune importanti donne della storia, come nel caso di Azzurra Neroni con il racconto dell’attrice Audrey Hepburn e il racconto della difficile vita della pittrice Artemisia Gentileschi, realizzato dalla creator Giulia Daloia.

CHALLENGE E TREND DEL MOMENTO

Nato per condividere i consigli per un’alimentazione sana ed equilibrata, l’hashtag #mangiosano fornisce l’ispirazione per ricette gustose e leggere, perfette per il periodo estivo, ne sono un esempio lo spuntino di Arianna Dietista, la pasta alle zucchine di Cooker.Girl e il fresco infuso alle fragole di Michi Fadda.

Lasciarsi trasportare dalla creatività non è mai stato così semplice: grazie alla realtà aumentata del filtro Brush Chrome è possibile arricchire il mondo che ci circonda con i propri disegni, proprio come una #magia! La cantante Nina Zilli lo ha utilizzato per fare prendere forma al suo ultimo singolo, Schiacchiacuore.

Su TikTok sta spopolando l’effetto in grado di cambiare le sorti anche della giornata più storta, #Sorridendo!

#IlSudoreCiAppiccica è la challenge lanciata da Francesco Gabbani, il quale ha sfidato la community a scatenarsi sulle note dell’omonimo ultimo singolo.

In questi giorni inoltre vanno fortissimo le challenge con colonna sonora Spigoli, Paloma o ancora Mediterranea.