Super Mario ritorna nella sua versione “Paper” in The Origami King

Nel corso dei suoi quasi 40 anni di vita, abbiamo visto Super Mario vestire diversi ruoli nei videogame con lui protagonista. Da idraulico a medico, divenendo anche un atleta dei giochi olimpici assieme al suo amico/rivale Sonic. Ma una cosa è certa: il nostro baffuto idraulico italiano rimane quello che è, un eroe. Adesso, Mario è pronto a tornare in una delle sue versioni più bizzarre a apprezzate: quella “Paper”. Mario e i suoi amici saranno catapultati in una nuova avventura, all’interno di un inedito universo cartaceo, che potremo esplorare nel gioco Paper Mario: The Origami King. Si tratta dell’ultimissima esclusiva per Nintendo Switch. Adatto per tutte le età, ricco di emozioni e sorprese, atipico, Paper Mario: The Origami King è candidato a essere il gioco dell’estate!

IL RITORNO DI SUPER MARIO IN THE ORIGAMI KING: LA STORIA

Il malvagio re Olly, autoproclamatosi sovrano del Regno degli Origami, ha escogitato un piano per piegare il mondo al suo volere. Il subdolo essere ha trasformato la principessa Peach in un origami, sradicando e sigillando il suo castello. Anche Bowser si è visto intaccare i suoi affari dal perfido sovrano, dato che ha trasformato i suoi soldati in personaggi cartacei ai suoi ordini. Toccherà a Super Mario salvare il mondo per l’ennesima volta, ma non sarà il solo: ad aiutarlo ci saranno Luigi, Toad e new entry, tra cui Olivia, la mite sorella di re Olly.

Vista la situazione critica, Bowser si unirà alla causa di Mario per vendicarsi dell’affronto subito, ma chiariamo una cosa: l’odio tra lui e Mario non è sparito, ma solo messo da parte per un po’. In Paper Mario: The King of Origami, il nostro eroe affronterà nuove sfide avvincenti in una storia indimenticabile, che terrà i fan incollati dinanzi allo schermo. Fortunatamente, a Mario non mancheranno nuovi strumenti per affrontare i vari pericoli, così come nuovi poteri, tra cui l’abilità Arti Magni.

Il ritorno di Super Mario vi stupirà in questa nuova avventura tutta "cartacea".