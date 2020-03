Coronavirus: ecco di quanto è aumentato l’uso di app come Whatsapp

L’emergenza Coronavirus che in questi giorni sta letteralmente mettendo in serio pericolo il nostro sistema nervoso ha avuto un enorme impatto sulle nostre abitudini. La quarantena forzata nelle nostre case ci ha infatti spinto ad utilizzare le app (come Whatsapp) e internet come non mai.

Ma non è finita qui! In parallelo, inoltre, a studiare l’utilizzo della rete da parte degli utenti italiani in queste ore è stato lo stesso Mark Zuckerberg. Il magnate e fondatore di Facebook ha infatti reso noti i dati di utilizzo di Whatsapp e delle altre sue piattaforme in questi giorni. E i risultati sono davvero impressionanti!

La multinazionale con sede a Menlo Park ha reso noti i seguenti dati di utilizzo nei paesi colpiti da Coronavirus:

– la messaggistica ha riportato un incremento del 50% nell’ultimo mese mentre sono raddoppiate le chiamate vocali e video tramite Messenger e Whatsapp.

Particolarmente interessanti sono i dati relativi al nostro paese dove:

– è aumentato fino al 70% il tempo trascorso sulle app di Facebook da quando è cominciata la crisi sanitaria;

– le visualizzazioni delle dirette di Instagram e Facebook sono raddoppiate in una settimana

– è aumentato del 50% l’utilizzo dei servizi di messaggistica, mentre il tempo medio delle chiamate di gruppo (con tre o più partecipanti) è aumentato di oltre il 1000%

Alla luce di quanto accaduto, va detto, non ci stupiamo poi molto dei numeri qui sopra. In particolare su Instagram, infatti, abbiamo visto con i nostri stessi occhi l’aumento esponenziale delle dirette streaming, soprattutto su Instagram. Questo strumento è stato utilizzato in particolar modo da cantanti e attori che si sono voluti interfacciare con i loro fan nel modo più naturale possibile.