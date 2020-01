I Jonas Brothers ricreano un’iconica scena di Camp Rock su Tik Tok!

Ormai è febbre da Tik Tok e anche le celebrità hanno invaso il social network, tra cui anche i Jonas Brothers. I tre fratelli, Nick Jonas, Kevin Jonas e Joe Jonas hanno reinterpretato una delle scene iniziali del popolare film di Disney Channel, Camp Rock.

La scena è la prima in cui vediamo Joe nei panni di Shane Gray, giovane frontman dei Connect 3, mentre discute insieme ai suoi fratelli Jason e Nate. Per l’occasione è stato ricreato anche il look: tutti e tre indossavano abiti simili a quelli del film e anche delle parrucche rendendo il tutto estremamente buffo e bizzarro.

Il video dei Jonas Brothers su Tik Tok

Ormai i JB ci hanno abituato ad alcune chicche del passato per il loro ritorno e lancio dell’album. Allo stesso modo hanno voluto deliziarci adesso con un po’ di Camp Rock nostalgia. I fan hanno accolto benissimo questo revival ricondividendo il video a più non posso.

Qualche tempo fa lo stesso Joe aveva però dichiarato di essere aperti alla possibilità di un nuovo film. Il cantante aveva, infatti, dichiarato ai microfoni della rivista Marie Claire: “Sarebbe divertente girare un altro episodio di Camp Rock, se andasse bene a tutti, Nick e Demi compresi. Ogni tanto ci capita di immaginare come potrebbe essere. Lo vorremo più come un film per ragazzi più adulti, parlando del periodo del diploma universitario, magari che fosse un tantino più introspettivo e cupo. Ci è capitato di pensare insieme a come potrebbe essere Camp Rock ai giorni nostri, ora che siamo cresciuti”. Questo probabilmente prima che i tre rompessero anche l’amicizia con un’altra delle protagoniste di quel film: Demi Lovato (qui per saperne di più).