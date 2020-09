Ne stanno parlando davvero tutti! In questi giorni, anche se la quarantena è ormai un brutto ricordo, in moltissimi sono tornati all’arte della panificazione! Già, perché grazie a TikTok, social amatissimo dai giovani, è diventata virale la ricetta di un’incredibile “pane nuvola“! Ma di che cosa si tratta esattamente?

Il pane nuvola di TikTok: ecco cos’è e qual è la ricetta!

Stiamo parlando di una pagnotta davvero molto, molto particolare. Contrariamente al pane normale, croccante all’esterno e soffice all’interno, questo pane nuvola è talmente fluffy da “aprirsi” come una nuvola. Quando provate a spezzarlo, infatti, fra le mani vi ritroverete una sorta di vero e proprio pezzo di cielo! Ma è davvero possibile? Certo, e la ricetta non è nemmeno difficile da preparare.

Ecco gli ingredienti che vi serviranno per cucinare il pane nuvola di TikTokK.

Tuorlo d’uovo di tre uova. In alternativa potete comprare il tuorlo d’uovo già confezionato, ve ne serviranno circa sei cucchiai da cucina.

Zucchero (a piacimento, ma non esagerate!)

Amido di mais (ve ne basterà circa un cucchiaio)

Colorante alimentare per dolci

Preparazione

La ricetta è davvero facilissima e l’ha provata anche Gianmarco Zagato! Montate a neve fermissima gli albumi con uno sbattitore elettrico, aggiungendo poco a poco lo zucchero e il cucchiaio di amido di mais. Aggiungete anche una goccia di colorante alimentare e continuate a mescolare il composto, fino ad amalgamare gli ingredienti. Una volta creato “l’impasto” trasferitelo su una teglia e dategli una forma tonda con l’aiuto di un cucchiaio. Inserite la teglia in forno pre riscaldato e 150 gradi e attendete circa 20/25 minuti. Controllate la cottura!

Una volta uscito dal forno lasciate il pane raffreddare a temperatura ambiente, apritelo e gustatevi…la vostra nuvola!