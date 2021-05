Deddy annuncia il suo primo concerto live a Milano (info e biglietti)

Esce oggi il primo Ep di inediti di Deddy, nome d’arte di Dennis Rizzi, finalista dell’edizione di Amici 20. L’Ep, in uscita per Warner Music e già ai vertici delle chart, è stato anticipato dall’omonimo singolo già certificato oro con oltre 12 milioni di stream su Spotify.

Annunciata oggi anche la prima data live prodotta da Vivo Concerti, sabato 18 dicembre 2021 ai Magazzini Generali di Milano. Sarà la prima vera occasione per i fan di ascoltare live i brani contenuti nell’Ep e che Deddy ha presentato al pubblico durante il suo percorso ad Amici 20.

I biglietti saranno disponibili su Vivo Concerti dalle 14.00 di lunedì 17 maggio 2021 e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 14.00 di sabato 22 maggio 2021. Per tutte le informazioni sulla data live di Deddy basta andare sul sito di Vivo concerti.

Il 14 maggio è un grande giorno per il cantautore nato a Torino. Come vi avevamo anticipato, l’artista in gara ad Amici 20 è finalmente riuscito a coronare un sogno. Esce infatti oggi su Amazon il suo primo disco che è intitolato Il cielo contromano.

All’interno, troviamo tutte le canzoni che hanno segnato questo suo straordinario percorso all’interno della scuola di Amici. Ci saranno ovviamente la ballabile hit 0 passi ma anche la canzone omonima che dà il titolo all’album.

Inoltre, all’interno di Il Cielo contromano di Deddy, troviamo anche il pezzo La prima estate, dedicato alla ballerina Rosa Di Grazia. Questo è il brano presentato più di recente da Deddy nella trasmissione ed è anche il suo primo tormentone estivo.

Sabato scorso il cantante torinese ha conquistato a sorpresa la quinta maglia dell’ambita finale di questa edizione, aggiungendosi ad Aka7even, Sangiovanni, Giulia ed Alessandro.

Proprio questa settimana, inoltre, per Deddy si è concretizzato un altro bellissimo traguardo. Il cielo contromano è stato certificato disco d’oro.