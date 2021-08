Vivo: il trailer del film Netflix con le musiche di Lin-Manuel Miranda

Tra canzoni e colori, Vivo sta per approdare su Netflix per emozionare appassionati del cinema d’animazione di tutte le età. Prodotto da Sony Animation, il film è un musical con le canzoni di Lin-Manuel Miranda – già noto collaboratore della Disney, nonché creatore di Hamilton.

Un viaggio all’insegna dell’amicizia e dell’amore a ritmo di musica, che ci riserverà qualche interessante sorpresa anche sul fronte dell’animazione. Come ormai la Sony Animation ci ha abituato da qualche anno a questa parte.

In attesa di vederlo sulla piattaforma vi lasciamo con il trailer.

Vivo arriverà in streaming a partire dal 6 agosto. Nella versione italiana del film il protagonista Vivo è doppiato da Stash, il leader dei The Kolors.

Guarda il trailer del film

La trama del film

Vivo (con la voce di Stash nelle canzoni) è un simpatico cercoletto che intraprende un’indimenticabile missione musicale per consegnare la canzone d’amore del suo padrone, Andrés (Massimo Lopez) a Marta.

Il film è una storia entusiasmante su come dimostrare coraggio, sulla capacità di trovare una famiglia in amici improbabili e su come la musica possa aprire la mente a nuovi mondi.

Vivo include canzoni originali di Lin-Manuel Miranda, una colonna sonora di Alex Lacamoire e una sceneggiatura di Quiara Alegría Hudes e del regista Kirk DeMicco (I Croods). Vivo è inoltre codiretto da Brandon Jeffords (Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi).

Se siete appassionati di musical e vi siete emozionati ascoltando i lavori di Lin-Manuel Miranda Vivo vi trasporterà in un mondo magico, in cui la musica ha il potere di unire le persone – e non solo. Un vero e proprio viaggio che, per certi versi, ricorda molto Coco, anche se il film della Sony Animation pare voler prendere una direzione diversa.