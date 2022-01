Sissi: chi è Fanny (attrice, curiosità, profilo Instagram)

La serie – evento Sissi, che ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre, va in onda su Canale 5, da martedì 28 dicembre, in prima serata.

In questa rilettura la protagonista è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz.

Désirée Nosbusch interpreta l’Arciduchessa Sophie Friederike von Bayern, mentre Fanny è interpretata dall’attrice Paula Kober.

Quest’ultima è la dama di corte scelta personalmente da Sissi, che dopo aver discusso animatamente con Franz, nella prima puntata fa la conoscenza di Fanny.

La donna, tuttavia, viene ben presto riconosciuta come non adeguata alla vita di corte e ai suoi protocolli e così viene allontanata bruscamente.

Rimasta sola, Fanny cade nella trappola di tre malviventi e solo un incontro fortuito riuscirà a salvarla evitando il peggio.

Il personaggio della serie è ispirato a quello realmente esistito di Franziska Angerer maritata Feifalik, acconciatrice personale dell’ iconica Elisabetta D’Austria.

Chi è Paula Kober che interpreta Fanny nella serie tv Sissi

Paula è nata a Lubecknel 1994 ed è un’attrice tedesca che vive a Berlino. Ha studiato presso l’Universität der Künste Berlin ed è alta 1,72 cm, ha gli occhi verdi – castani e i capelli biondo rossicci.

Prima di arrivare a rivestire il suo ruolo in Sissi, dal 2016 ad oggi, ha recitato per diversi film in lingua madre per la televisione e per il cinema tra cui i titoli: Der Überfall, Vaterland Praxis mit Meerblick, Das Quartett, Ein Starkes Team – Abgetaucht, Tod von Freunden, Ku’damm 56 e So und nicht anders.

Paula Kober è poliglotta, infatti, parla tedesco, francese e inglese. Pratica canottaggio e judo, è anche un contralto e sa suonare diversi strumenti.

Qui il suo profilo Instagram ufficiale che però al momento non sembra essere attivo.