The Weeknd canterà all’Halftime Show del Super Bowl 2021! Ecco la data!

The Weeknd si esibirà il prossimo 7 febbraio 2021 allo domenica 7 febbraio 2021 al Raymond James Stadium di Tampa, Florida in occasione del Super Bowl 2021! OMG!

La notizia è giunta pochissimi minuti fa via i canali social di Abel Tesfaye (questo il vero nome dell’artista) e tramite quelli della National Football League. Una news che ci ha davvero fatto sobbalzare sulla sedia!

The Weeknd si esibirà all’Halftime Show del Super Bowl 2021: ecco la conferma

Nelle scorse ore, The Weeknd aveva anticipato via social con un teaser l’arrivo di un grande annuncio. Un annuncio arrivato in pompa magna questo pomeriggio, per nostra immensa gioia.

Sarà dunque proprio lui a prendere il testimone delle regine della musica latina Jennifer Lopez e Shakira, che a febbraio 2020 avevano conquistato Miami con il loro Halftime Show.

Il Super Bowl, come vi abbiamo raccontato tante volte, è l’evento sportivo per eccellenza negli Stati Uniti ed è uno dei più seguiti al mondo. Stiamo parlando della finale del campionato di football americano, un’occasione incredibile per le aziende e gli artisti, che apparendo all’evento portano a casa contratti e guadagni milionari.

Il 2020, in effetti, è stato l’anno di The Weekend. Alla fine dello scorso anno Abel ha pubblicato quello che sarebbe diventato il singolo più venduto degli ultimi anni, Blinding lights. Il pezzo, dal sapore anni ’80, è il primo estratto dall’uitimo disco dei record di The Weeknd, After Hours.

Grazie a Blinding lights, The Weeknd si è di recente portato a casa il premio per Best video of the year agli MTV VMAs 2020 ed è uno dei favoriti per il Record of the Year e il Song of the year ai prossimi Grammy Awards 2021.

Si prevedono scintille, non abbiamo dubbi! E non vediamo l’ora di vedere The Weeknd sul palco dell’Halftime Show del Super Bowl 2021.