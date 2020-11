Pixar: Dietro le quinte – il trailer della docuserie in arrivo su Disney+ il 13 novembre

Come nascono i film Pixar? Se avete amato Up, Coco, Toy Story ma anche molti altri sicuramente ve lo sarete chiesti spesso. Se è così allora non potete perdervi Pixar: Dietro le quinte, la nuova docuserie di Disney+ che ci porterà dentro uno degli studi d’animazione più famosi al mondo.

Pixar – Dietro le quinte, disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 13 novembre. La serie è composta da quattro raccolte che includono ciascuna cinque brevi storie incentrate su un tema principale. La prima collezione, in uscita venerdì, è “Inspired”, che esplora cosa scatena l’ispirazione e il viaggio dall’idea all’esecuzione.

Guarda il trailer della docuserie

Disney+ | Pixar - Dietro le Quinte - Serie Originale in Streaming dal 13 Novembre

Watch this video on YouTube

La sinossi ufficiale della docuserie

Prodotta da Pixar Animation Studios, Pixar – Dietro le quinte è diretta da Erica Milsom e Tony Kaplan. La serie propone approfondimenti sulle storie personali e cinematografiche che forniscono uno sguardo accurato sulle persone, l’arte e la cultura di Pixar Animation Studios.

L’obiettivo del prodotto è quello di raccontare cosa succede “dietro le quinte” di ogni singolo film d’animazione dello studio. Un processo creativo affascinante e complesso, che vede coinvolte centinaia di persone ognuna con il suo ruolo e ognuna portatrice di una voce. Di un dettaglio che potrà rendere unico il film in lavorazione.

Pixar: Dietro le quinte ci accompagnerà durante l’attesa di Soul, il prossimo film dello studio d’animazione. Come sapete il film, inizialmente pensato per la sala cinematografica, è stato dirottato su Disney+. Proprio come era successo per il remake in live action di Mulan in primavera.

Soul debutterà su Disney+ il giorno di Natale. Al momento lo studio non ha annunciato altri progetti (a oggi tutto è ancora estremamente rallentato a causa della questione Covid-19), tuttavia speriamo di poter presto avere aggiornamenti in merito.