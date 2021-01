The Weeknd torna con un nuovo singolo estratto dal suo ultimo, fortunatissimo album After hours. Save your tears. Il pezzo è accompagnato da un video ufficiale che ha incuriosito molto i fan dell’artista. Il motivo? Nella clip Abel Tesfaye sembra inviare una frecciatina alla sua storica ex, Bella Hadid. Ma non solo a lei.

Il video di Save Your Tears di The Weeknd è dedicato a Bella Hadid? Oppure a Selena Gomez?





Qualche tempo fa, in occasione degli American Music Awards, il cantante si era presentato al mondo intero completamente coperto in volto. A nascondere il suo viso erano diversi strati di garze mediche. Come se avesse avuto un incidente. Per fortuna, era tutta scena.

The Weeknd stava infatti preparando il campo a questa sua nuova immagine social. Di recente, Abel si è presentato al mondo intero come se si fosse sottoposto ad un’intervento chirurgico.

Il “nuovo” The Weeknd ha zigomi altissimi e labbra carnose che quasi scoppiano. Un ritocchino che, per l’appunto, sembra riferirsi a quello della sua ex fidanzata.

IS THE WEEKND TRYING TO LOOK LIKE BELLA HADID BC I CAN SEE IT 😭 pic.twitter.com/w8oi5bFPet — Cindy🥀 (@souvenirgomezz) January 6, 2021

Nonostante tutto, va ribadito, Bella ha da sempre smentito le voci secondo cui si sarebbe sottoposta ad interventi chirurgici. A negare i rumors è anche la stessa mamma di Bella, Yolanda, che ha dichiarato che nessuno dei suoi figli si è mai “ritoccato” grazie all’aiuto di un chirurgo.

Ma c’è un altro indizio in Save your Tears ad averci insospettito.

Nel testo della canzone The Weeknd sembra fare riferimento ad un incontro che i due hanno avuto in un nightclub nel 2019, pochi mesi dopo la loro rottura definitiva. A quanto pare, dopo che si era accorta della presenza di The Weeknd, Bella aveva lasciato il locale.

Altri, invece, credono che la frecciatina sia dedicata a Selena Gomez. Nel testo della canzone The Weeknd fa infatti riferimento ad una “Crowded Room” , che è casualmente anche il titolo di una delle recenti canzoni di Selena. Alcuni selenators sono inoltre convinti che la ragazza del video sia una sorta di “sosia” di Selena.

It’s the fact Selena posted about her “Stay Vulnerable” collection today and Abel also came out with his Save Your Tears MV with this Selena look alike 😭 pic.twitter.com/rbKVGlGmcb — NJL 🌼 (@Talixlov3) January 5, 2021