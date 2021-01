BTS: il singolo Dynamite è disco di platino in Italia!

Congratulazioni ai BTS, che si sono portati a casa l’ennesimo grande risultato! E questa volta non a livello internazionale ma per la gioia dei fan nostrani, in Italia!

FIMI, la Federazione dell’Industria Musicale Italiana, ha infatti rivelato che il loro singolo Dynamite è stato certificato disco di platino! Il primo vero brano che ha aperto la strada al disco Be, uscito a novembre, si è guadagnato un traguardo inedito per la band del nostro paese!





Nessun singolo dei BTS, infatti, era stato in grado ad oggi di ottenere la certificazione platino. D’altra parte non ce ne stupiamo: la canzone dei ragazzi è stata senza dubbio una delle hit dell’anno. La nostra redazione, fra l’altro, l’ha anche nominata pezzo migliore del 2020.

Dynamite, come raccontato dai BTS, è un brano motivazionale scritto nel corso della quarantena. Con questa canzone i BTS, uscita lo scorso agosto, i Bangtan Boys hanno voluto darci una scarica di energia in un periodo particolarmente buio. Riuscendoci alla perfezione!

Dynamite, come saprete, vanta uno dei video musicali più visti di sempre in sole 24 nella storia di Youtube. Il pezzo, inoltre, è valso ai BTS la loro prima candidatura in assoluto ai Grammy Awards 2021. Non era mai successo che una canzone della band venisse nominata. Qui, a proposito, vi avevamo raccontato della loro reazione alla nomination per Best Pop Group/Duo Performance.

Speriamo davvero di riuscire ad ascoltare Dynamite finalmente dal vivo anche in Italia, possibilmente nel più breve tempo possibile!