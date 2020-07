The Umbrella Academy 2 – Netflix: Ecco il trailer ufficiale! (VIDEO)

Alla fine del mese, precisamente venerdì 31 luglio, Netflix renderà disponibile gli episodi di The umbrella academy 2. Qualche settimana fa vi avevamo mostrato le immagini promozionali (guardale qui). Oggi abbiamo il nuovo trailer ufficiale. Ecco il video e qualche dettaglio!

Dovranno fermare l’apocalisse (di nuovo), è la didascalia che accompagna il nuovo trailer di The Umbrella Academy 2. La sinossi ci informa che Cinque ha avvertito la sua famiglia (così tante volte) che usare i poteri per fuggire dall’apocalisse di Vanya del 2019 sarebbe stato rischioso. Bene, aveva ragione: il salto nel tempo sparpaglia i fratelli per tutta Dallas, in Texas, per un periodo di tre anni a partire dal 1960. Alcuni, rimasti bloccati nel passato per anni, hanno costruito una nuova vita e sono andati avanti, certi di essere gli unici sopravvissuti.

Cinque è l’ultimo ad atterrare, nel mezzo del giorno dell’apocalisse, che è il risultato dell’interruzione temporale (qualcuno ha un déjà vu?). I membri dell’Umbrella Academy devono trovare un modo per ricongiungersi, capire cosa ha causato il giorno dell’apocalisse, fermarlo e tornare al tempo attuale per bloccare quell’altra apocalisse. Il tutto mentre vengono cacciati da un trio di spietati assassini svedesi. Insomma le emozioni e i colpi di scena non mancheranno!

Ecco il trailer di The Umbrella Academy 2 diffuso da Netflix:

They have to stop the apocalypse — again. The Umbrella Academy returns July 31 pic.twitter.com/dXDnOghU1k — Netflix (@netflix) July 8, 2020