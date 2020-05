Dua Lipa: Kiss&MakeUp con le BlackPink era stata proposta ad altre artiste

Kiss and Make Up di Dua Lipa e le BlackPink è stato un successo importante e ha portato sempre più persone la girl band coreana. La canzone però era stata inizialmente proposta anche ad altre artiste.

A dichiararlo è stato proprio la cantante di Physical che in un’intervista a British GQ ha dichiarato:

La canzone e poi tornata indietro alla stessa Dua che aveva aiuto a co scriverla ed è così che si è pensato a un duetto con la band k-pop Blackpink e si può dire che il resto e storia. La canzone ha più di 300 milioni di stream su Spotify ed è stata una bella rivincita per la cantante che ha ottenuto tantissimo successo con il brano, apprezzatissimo anche per il featuring con la girl band coreana.

Alla fine la scelta di usare direttamente lei stessa la canzone si è dimostrata la scelta più corretta.

.@DuaLipa reveals that her @YGOfficialBlink collaboration, “Kiss And Make Up” was pitched to @DDLovato, @BritneySpears & @MileyCyrus among others in an interview with @BritishGQ:

“They thought the lyrics were too young.” pic.twitter.com/oCSFseY6Ub

— Pop Crave (@PopCrave) May 17, 2020