House of The Dragon: Ecco il cast del prequel di Game of Thrones

House of the Dragon, atteso prequel della serie dei record Game of Thrones, inizia a prendere forma. Qualche giorno fa abbiamo letto che la produzione inizierà il prossimo anno. Inoltre, ieri HBO ha annunciato (finalmente) i nomi che compongono il cast. Ecco qualche dettaglio in più

Matt Smith vestirà per una seconda volta i panni di un principe importante. Infatti, l’attore che ha interpretato il principe Filippo nelle stagioni 1 e 2 di The Crown in House of The dragon sarà il principe Daemon Targaryen. Daemon è il fratello minore di Viserys (intrepretato da Paddy Considine) ed è famoso per le abilità in battaglia e coi draghi. Tuttavia, gli annunci diffusi tra gli altri da Tvline, non finiscono qui.

Nel cast del prequel de Il trono di spade troviamo infatti anche Olivia Cooke (Bates Motel) che darà il volto a Alicent Hightower. Alicent è la bellissima figlia di Otto Hightower che essendo cresciuta a corte conosce la politica e i suoi schemi. Emma D’Arcy (Truth Seekers) inyterpreterà invece la principessa Rhaenyra Targaryen, la figlia maggiore di re Viserys.

Nella guerra civile e nella casa dei Targaryen ci sono alcune figure chiave che saranno centrali in House of the dragon. Nel romanzo di Martin troviamo King Viserys I durante il cui regno il popolo viveva in pace e prosperava. La principessa Rhaenyra Targaryen ovvero la sua erede designata, che cavalcava draghi e inaspettatamente divenne la prima regina di Westeros. La regina Alicent Hightower, seconda moglie di Viserys, donna molto ambiziosa. Aegon II Targaryen, fratellastro di Rhaenyra che rivendica il trono dando inizia a una guerra.

Fire will reign.

