The Prom: il 1 dicembre esce il libro da cui è tratto il film Netflix

Che cosa saresti disposto a fare per mostrare al mondo chi sei?

Questa la storia di The Prom che, da musical di Broadway di successo, diventa un romanzo edito da DeA Libri che sarà disponibile in tutte le librerie dal 1 dicembre, ma anche negli store online sia in formato fisico che digitale.

Una storia, adattata anche in un film Netflix che uscirà l’11 dicembre, che parla d’amore ma soprattutto di libertà e del coraggio di essere se stessi.

Protagoniste due ragazze, Emma e Alyssa, vittime delle cieche visioni della loro comunità e una compagnia di improbabili attori che le aiuteranno a organizzare il ballo di fine anno più indimenticabile di sempre.

Dal musical, al libro

The Prom è uno dei musical contemporanei più apprezzati degli ultimi anni. Creato da Chad Beguelin, Bob Martin e Matthew Sklar, ha debuttato a Broadway nel 2018 e si è aggiudicato anche numerose candidature ai Tony Award.

In occasione dell’imminente trasposizione cinematografica, la produzione ha scelto di raccontare la storia di The Prom anche sotto forma di romanzo.

La stesura del libro è stata curata dagli stessi creatori del musical, Bob Martin, Chad Beguelin e Matthew Sklar insieme alla scrittrice Saundra Mitchell.

La sinossi di The Prom

Prima di finire il liceo, Emma e Alyssa vogliono solo una cosa: andare al ballo di fine anno, e andarci insieme. Ma è impossibile pretendere di partecipare all’attesissimo prom come una sedicenne qualunque se vivi a Edgewater, Indiana, e vuoi andarci con la tua ragazza.

La vita è difficile per Emma, che vive dalla nonna da quando i genitori l’hanno cacciata di casa dopo il suo coming out. È difficile anche per Alyssa, che non si è ancora dichiarata, stretta com’è tra il ruolo di presidentessa del consiglio studentesco e le aspettative che sua madre ripone su di lei.

Emma allora prende tempo, compra due biglietti per il ballo, per sé e per una ragazza misteriosa. Ma anziché aiutare Alyssa, questo scatena il caos; e tra pettegolezzi, atti di bullismo e genitori indignati, il tanto atteso prom rischia di saltare. Finché la notizia della rivolta di questa anonima ragazza dell’Indiana arriva alle orecchie di due stelle di Broadway in cerca di notorietà, dopo il loro ultimo flop.

A quel punto, le due drama queen di New York mettono piede a Edgewater e le luci della ribalta sfavillano tanto da accecare. Tra Glee e Mean Girls, The Prom è una storia di paure e pregiudizi, Ma, soprattutto, di coraggio e orgoglio. È una storia d’amore che, dopo aver girato il mondo come musical di enorme successo, diventa ora un romanzo e un film Netflix dal cast stellare.