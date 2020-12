Just Dance 2021 con Luna Melis per celebrare i nonni (video)

Per celebrare lo spirito e l’anima del fortunato franchise musicale firmato Ubisoft, Just Dance, Luna Melis, giovane promessa del rap italiano, ha deciso di dedicare la canzone Nonna, con tanto di video, a tutti i nonni d’Italia.





Un modo per far sentire loro il calore familiare anche in questo periodo particolare, con la speranza di poterli riabbracciare davvero presto.

Si dice che dalle nonne c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare, quindi perché non prendere spunto da loro e creare nuove coreografie? È ciò che ha fatto Luna, che ha creato il ballo ufficiale di Nonna, disponibile sul canale ufficiale TikTok di Just Dance. Impossibile non farsi catturare dal ritmo e ballarla fino allo sfinimento. Il video ufficiale della canzone è disponibile su Youtube sul canale ufficiale di Ubisoft Italia.

In un mondo che impone a tutti prudenza e distanziamento, la musica e la voglia lasciarsi prendere dal ritmo rimangono tra i pochi momenti di libertà senza pensieri. E grazie a Just Dance 2021 basta accendere la console per lasciarsi trascinare dal ritmo delle ultime hit. Divertirsi, passare momenti di spensieratezza e, perché no, farsi trascinare in balli e festeggiamenti sfrenati, sono elementi tipici del periodo natalizio trascorso in famiglia.

Proprio per l’avvicinarsi del Natale, la ricorrenza più sentita da nonni e nipoti, Luna e Ubisoft hanno deciso di celebrare questo momento speciale invitando tutti, grandi e piccini, a godersi attimi di gioia, sognando il giorno in cui potersi riabbracciare e abbandonarsi al divertimento e al senso di libertà che solo Just Dance è in grado di dare.

Spensieratezza, leggerezza e puro divertimento in famiglia o con gli amici sono i segreti del suo successo, la formula magica che coinvolge adulti e bambini. Una vera bomba!

Ecco il video di Luna per Just Dance 2021!