Diretto da Josh Boone, The New Mutants, è il nuovo film Marvel Entertainment e 20th Century Studios. La pellicola arriverà nelle sale italiane in data 2 aprile 2020. The New Mutants sarà distribuito dalla Walt Disney Company Italia. Il film è un thriller psicologico con sfumature horror ambientato in un ospedale isolato. Protagonisti sono un gruppo di mutanti rinchiusi all’interno della struttura per ricevere cure psichiatriche. Quando iniziano a verificarsi eventi tanto misteriosi quanto inquietanti, i poteri e l’amicizia tra i nostri eroi verranno messi alla prova. Inizierà una fuga per la sopravvivenza. Qui di seguito il nuovo trailer di The New Mutants. Buona visione!

THE NEW MUTANTS: IL CAST DEL FILM

Diretto da Josh Boone e sceneggiato da Knate Lee e dallo stesso Boone, il film vede la presenza di nomi quali Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga. The New Mutants è stato prodotto da Simon Kinberg, p.g.a., Karen Rosenfelt, p.g.a. e Lauren Shuler Donner. Michele Imperato Stabile e il grande Stan Lee sono invece annoverati come produttori esecutivi.

CURIOSITA’ SUL TITOLO MARVEL

New Mutants trae origine da una serie di opere fumettistiche ed è il nome di diversi gruppi di supereroi mutanti appartenenti all’universo Marvel. Tra questi, il componente più noto è sicuramente Illyana Rasputin, conosciuta anche come Magik. La ragazza è la sorella d Colosso, componente degli X-Men. I mutanti sono esseri appartenenti al Marvel Universe, l’evoluzione finale del genere umano: l’homo superior.

I New Mutants sono per la maggior parte supereroi adolescenti, addestrati per controllare al meglio i loro poteri. Altro membro celebre di questo team (che nel corso degli anni ha subito vari cambiamenti) è David Charles Haller, meglio conosciuto come Legione. Costui è il figlio di Charles Xavier, leader degli X-Men e di Gabrielle Haller. Il personaggio ha riacquistato una certa notorietà negli ultimi anni grazie alla serie TV a lui dedicata, Legion.