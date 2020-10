Si fanno sempre più insistenti, giorno dopo giorno, i rumors secondo cui Justin Bieber e Shawn Mendes sarebbero pronti a rilasciare un singolo insieme! OMG! Proprio così! Il sogno delle beliebers e delle fan di Shawn, entrambi artisti canadesi, sarebbe finalmente sul punto di trasformarsi in realtà!

Clicca qui per comprare Wonder!





Monster è il titolo del singolo di Justin Bieber e Shawn Mendes? Facciamo chiarezza!

Andiamo con ordine. Qualche settimana fa su Ginger vi raccontavamo di come Justin e Shawn fossero stati pizzicati fuori dallo stesso studio di registrazione. Le foto dei paparazzi avevano insospettito i fan, che si erano chiesti se i due stessero collaborando insieme.

A fomentare ulteriormente la curiosità dei fan sono state alcune curiose dichiarazioni di Shawn Mendes. In una recente intervista, Shawn aveva infatti dichiarato:

Non posso confermare o negare”, ha aggiunto con un sorriso. “Negli ultimi sei mesi, siamo decisamente diventati molto più vicini … È davvero bello averlo come mentore in molti modi, solo per parlare, perché non ci sono molte persone che fanno questo tipo di cose. Ma torniamo alla tua domanda perché ora sto deviando di proposito…

A quanto pare, la canzone esiste per davvero e si intitola Monster. Qualche giorno fa Shawn aveva pubblicato una misteriosa scaletta contenente anche un brano inedito intitolato per l’appunto Monster. Un brano che, guardacaso, contiene un featuring a sorpresa.

Si vocifera che sarà intitolata “Monster” la collaborazione tra Shawn Mendes e Justin Bieber che uscirà questo mese 🎃😍 pic.twitter.com/CqrYOu7ZFx — Justin Bieber Italia (@jb__italiancrew) October 12, 2020

A quanto pare, il pezzo in questione uscirà entro il 31 ottobre, come anticipato da Shawn con un messaggio ai fan.

Unendo i puntini, a questo punto, la collaborazione fra Shawn Mendes e Justin Bieber dovrebbe essere inclusa in Wonder, il nuovo disco di Shawn in uscita a dicembre! Hype alle stelle!