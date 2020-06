Come sicuramente i fan di Joel ed Ellie sapranno, è in lavorazione una serie tv su The Last Of Us, il fortunato videogame prodotto da Naughty Dog e pubblicato da Sony Entertainment. The Last Of Us ci porta in un mondo post-apocalittico, non troppo dissimile da quello di The Walking Dead, in cui l’umanità è costretta a proteggersi da mutanti simili a zombie. Il primo capitolo di TLOU uscì per PlayStation 3 e PlayStation 4. Come leggiamo da Sky TG24, il live action sarà sceneggiato da Craig Mazin, in collaborazione con l’autore e direttore creativo del videogame iniziale, Neil Druckmann. La serie tv di The Last Of Us sarà prodotto da HBO.

THE LAST OF US: CHI TROVEREMO ALLA REGIA?

Alla regia troveremo The Last Of Us 2 troviamo Johan Renck, già visto in azione sulla miniserie Chernobyl, coprodotta da Sky e HBO. La cosa accertata è che Renck dirigerà almeno il primo episodio. Sarà comunque coinvolto nella serie tv come produttore esecutivo e sicuramente da lui e Craig Mazin dovremo aspettarci un lavoro sopraffino. Grazie alla precitata miniserie, Johan Renck si è portato a casa un Emmy per la miglior regia. Mazin si è invece visto riconoscere la miglior sceneggiatura. Tra i lavori di Renck in questi anni troviamo: The Walking Dead, Vikings, Breaking Bad e The Last Panthers. Possiamo quindi affermare di essere in buone mani con questi due signori al lavoro.

TRAMA DEL VIDEOGAME

Adesso parliamo della trama di The Last Of Us, nel caso in cui qualcuno di voi non conosca il titolo. Siamo nel 2033. La civiltà umana come la conosciamo è terminata dopo che un fungo parassita ha reso la maggior parte delle persone simili a dei morti viventi assetati di sangue. Persa la figlia, così come qualsiasi ragione di vivere, il protagonista Joel si vede affidare un incarico che non si sarebbe mai aspettato. Dovrà recuperare la 14enne Ellie da una zona di quarantena e consegnarla ad un gruppo di resistenti conosciuto come Le Luci. Joel ed Ellie inizieranno un lungo viaggio, pieno di pericoli ed avventure sul filo del rasoio, in cui i due svilupperanno un rapporto molto vicino a quello tra padre e figlia.

