Secondo quanto dichiarato recentemente da Jim Ryan, The Last Of Us 2 ha battuto i preordini di Marvel’s Spider-Man nel vecchio continente. L’attesissimo sequel del gioco, con protagonista il coraggioso Joel e la sua figlia adottiva Ellie, ha potuto vantare un nuovo record raggiunto in Brasile. Secondo quanto reso noto da IGN Brasile, The Last Of Us 2 risulta essere l’esclusiva con maggior numero di prenotazioni di sempre, superando anche God of War del 2018, che fino a poco tempo fa deteneva il primato. Come spiega Everyeye, TLOU2 sembra essere destinato a catalizzare, per molto tempo, l’attenzione di un gran numero di gamer da qui in futuro.

THE LAST OF US 2: TRAMA, DATA DI USCITA E PREZZO

In realtà, sappiamo ancora poco riguardo la trama del nuovo capitolo di The Last Of Us. Da quello che leggiamo su Games Plus, Joel ed Ellie sono destinati a tornare in scena,ma separatamente, in quanto i due hanno deciso di prendere strade diverse nella vita. La trama di TLOU2 è ambientata cinque anni dopo la fine della storia vista nel primo capitolo della saga. Ellie è diventata una ragazza, mentre Joel è oramai un anziano.

Per il resto, poco sembra essere cambiato: il mondo è ancora dominato da zombie, mutanti e mostri della peggior specie, ma fosse solo quello il pericolo… I nostri eroi dovranno combattere anche contro la bestialità dei loro simili: gente senza scrupoli, priva di qualsiasi umanità, che ama far soffrire il prossimo in questo mondo post-apocalittico all’insegna dell’anarchia e del caos più totale.

Intanto, il temibile virus Cordyceps ha proseguito con le infezioni, mutando quante più persone possibili. Oltre che vedersela con i morti viventi (che hanno più l’aspetto di funghi umanoidi), Ellie dovrà affrontare una sanguinosa guerra volta al controllo del territorio. Come informa Wikipedia, l’uscita di TLOU2 è fissata per il 19 giugno 2020. Su Amazon, il gioco è già disponibile al prezzo di 64,99 euro (la versione con steelbook) mentre quella standard è in vendita a 54,99 euro.

