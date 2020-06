Il nuovo Giocalibro della Famiglia GBR: acquistalo su Amazon (prezzo!)

C’è una bellissima notizia per grandi e piccini! Esce quest’oggi, in tutte le librerie e anche negli online store come Amazon Il Giocalibro della Famiglia GBR, al prezzo speciale di 13,20 euro!

Clicca qui per comprare il nuovo Giocalibro della Famiglia GBR!





Ecco la descrizione del nuovo libro della Famiglia GBR!

Cerchi sempre idee originali per giocare e divertirti? Nel Nuovo Giocalibro della Famiglia GBR troverai una raccolta di giochi pratici, passatempi e incredibili sfide per ogni occasione, da fare da soli, in famiglia e con gli amici. E con la guida per creare una festa a tema potrai organizzare dei party super divertenti! Prenditi cura di questo libro… stropicciandolo per bene! Decoralo, personalizzalo, portalo con te anche in viaggio e aprilo tutte le volte che vuoi giocare. Scopri con papà Davide, mamma Ale, Nicolò e Matilde un mondo di giochi spassosissimi per ore e ore di risate: entra anche tu nella Famiglia GBR! Cerca Famiglia GBR online per divertirti con Davide, Ale, Nicolò e Matilde!

La Famiglia GBR, lo saprete se li seguite sul loro canale Youtube, sono una delle famiglie di youtuber più apprezzate in Italia.





Sul loro spazio online, papà Davide mamma Ale Nonino e i due figli Nicolò e Matilde intrattengono i loro giovani spettatori in modo intelligente, divertente e creativo! Il canale Youtuber della Famiglia GBR è uno spazio colorato all’interno del quale potrete imparare un sacco di cose con tanta spensieratezza e allegria.

Non perdetevi i loro video tutorial per nessun motivo al mondo!

FACCIAMO LA PASTA MODELLABILE IN CASA Smash con la Colla Pritt

Watch this video on YouTube

Il primo giocalibro della Famiglia GBR: ecco tutto quello che c’è da sapere!

Quello uscito oggi in libreria non è l’unico Giocalibro della famiglia Nonino! Lo scorso giugno, infatti, gli youtuber hanno pubblicato il loro primo libro, che potete acquistare qui sotto! Al suo interno troverete giochi da fare in viaggio, challenge, esperimenti per sorprendere tutti e ricette deliziose!