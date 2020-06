Rakuten TV: Ecco cos’è, come funziona e quali serie e film guardare

Le piattaforme che offrono serie tv, film, documentari sono ormai moltissime. Netflix, Amazon Prime Video, Chili, ARTE solo per citarne alcune e da oggi su Rakuten TV è disponibile un nuovo servizio: STARZPLAY. Grazie a questa novità il catalogo si arricchisce appoggiandosi al network americano STARZ. Ecco i dettagli su catalogo e tipologie di abbonamento.

La partnership con STARZPLAY fornirà agli abbonati l’accesso ad una gamma esclusiva di programmi, film e serie TV. Tra i titoli in evidenzia troviamo: The Great, nuova serie in costume dello scrittore candidato all’Oscar Tony McNamara (La Favorita), con Elle Fanning (Malefica, Mary Shelley) e Nicholas Hoult (X-Men, Tolkien). La serie è un comedy-drama satirico sull’ascesa di Caterina la Grande, dalla giovinezza fino a diventare la sovrana regnante più longeva della storia della Russia.

Segnaliamo inoltre una nuova serie di polizieschi firmata da Jerry Bruckheimer: Hightown, disponibile dalla data di lancio. Ci sono però anche altre novità interessanti! Gli abbonati potranno accedere infatti all’attesissima serie originale StarzPower Book II: Ghostcon Mary J. Blige, nominata all’Oscar. Inoltre, contenuti premium come la serie horror psicologica Castle Rock di Stephen King e J.J. Abrams con Lizzy Caplan e Tim Robbins, la pluripremiata Ramy e The Actcon sono tra i titoli in arrivo.

Teresa López, European Content Director di Rakuten TV, ha dichiarato: STARZPLAY ci consentirà di arricchire la nostra attuale proposta fornendo un’offerta sempre più variegata all’interno della piattaforma. Gli utenti di Rakuten TV di Spagna, Regno Unito, Italia, Francia e Germania avranno ora la possibilità di godere di questo nuovo servizio SVOD iniziando con una prova gratuita. L’iscrizione al servizio sarà di soli 4,99 Euro al mese. Il contenuto sarà disponibile all’interno dell’app Rakuten TV su Smart TV, Web e dispositivi mobili.

Per maggiori informazioni sul catalogo visitate il sito della piattaforma: https://rakuten.tv/it