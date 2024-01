The Last of Us 2: Kaitlyn Dever sarà Abby

Notizia in merito alla seconda stagione di The Last of Us: Kaitlyn Dever vestirà i panni di Abby nei nuovi capitoli della serie con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey. Le riprese della secondo stagione vi ricordiamo che sono imminenti. Ecco tutto quello che sappiamo su The Last of Us 2, show che arriverà in esclusiva solo su Sky e NOW.

The Last of Us 2: nuovo ingresso nel cast

Chi è Kaitlyn Dever?

Forse alcuni di voi si ricorderanno di Kaitlyn Dever per il ruolo di Rosaline nell’omonimo film di Disney+, altri per la parte di Lily in Ticket to Paradise al fianco di Julia Roberts e George Clooney ma noi vi ricordiamo che l’attrice ha recentemente recitato anche nell’horror No One Will Save You disponibile su Disney+ e nel film Booksmart, in entrambi i casi ricopriva il ruolo della protagonista.

Kaitlyn Dever non è quindi un’attrice alle prime armi e saprà regalaci una grande interpretazione in The Last of Us 2.

Chi è Abby in The Last of Us?

Abby è un abile soldato la cui visione del mondo in bianco e nero viene messa alla prova mentre cerca vendetta per coloro che amava.

Queste le parole di Craig Mazin e Neil Druckmann (Executive Producers/Co-Creators/Writers/Directors dello show):

“Il nostro processo di casting per la seconda stagione è stato identico a quello della prima stagione: cerchiamo attori di livello mondiale che incarnino le anime dei personaggi del materiale originale. Niente conta più del talento e siamo entusiasti

di poter avere con noi un’acclamata artista come Kaitlyn che si unisce a Pedro, Bella e al resto della nostra famiglia.”

Quando inizieranno le riprese di The Last of Us 2?

Ancora non è stata annunciata la data di inizio della produzione della seconda stagione di The Last Of Us ma sappiamo che le riprese sono imminenti.

La serie tv è disponibile in esclusiva su Sky e NOW.

