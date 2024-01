The Last of Us 2: Young Mazino sarà Jesse

Continuano le notizie in merito alla seconda stagione di The Last of Us. Dopo l’annuncio dell’ingresso di Kaitlyn Dever nei nuovi capitoli della serie con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey ecco che oggi HBO comunica l’ingaggio di Young Mazino come Jesse. Le riprese della seconda stagione vi ricordiamo che sono imminenti. Ecco tutto quello che sappiamo su The Last of Us 2, show che arriverà in esclusiva solo su Sky e NOW.

The Last of Us: nuovo ingresso nel cast

Chi è Young Mazino?

Sicuramente ricorderete l’attore per il ruolo di Paul Cho in The Beef, ruolo per ha ricevuto una nomination agli Emmy ed è stato notato anche dai produttori di The Last of Us.

Queste le parole di Craig Mazin e Neil Druckmann (Executive Producers/Co-Creators/Writers/Directors dello show): “Young è uno di quei rari attori che risulta immediatamente innegabile nel momento in cui lo vedi. Siamo così fortunati ad averlo e non vediamo l’ora che il pubblico veda Young brillare nel nostro spettacolo.” Chi è Jesse in The Last of Us?

Jesse è un pilastro della sua comunità che mette i bisogni di tutti prima dei propri, a volte ad un prezzo terribile.

Quando inizieranno le riprese di The Last of Us 2?

Ancora non è stata annunciata la data di inizio della produzione della seconda stagione di The Last Of Us ma sappiamo che le riprese sono imminenti.

La serie tv è disponibile in esclusiva su Sky e NOW.

Potrebbe interessarti anche: