The Last of Us 2: Isabela Merced sarà Dina

Ultima aggiunta al cast dalla seconda stagione di The Last of Us è Isabela Merced. Dopo gli annunci dei giorni scorsi dell’ingresso di Kaitlyn Dever e Young Mazino nei nuovi capitoli della serie con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey ecco che oggi HBO conclude la carrellata di novità con un volto che non può di certo passare inosservato. Le riprese della seconda stagione vi ricordiamo che sono imminenti. Ecco tutto quello che sappiamo su The Last of Us 2, show che arriverà in esclusiva solo su Sky e NOW.

The Last of Us: nuovo ingresso nel cast

Chi è Isabela Merced ?

Isabela Merced è una giovanissima attrice è nata il 10 luglio 2001 a Cleveland, Ohio, Stati Uniti. Sicuramente ricorderete l’attrice per averla sentita nominare in prossimi progetti molto attesi in arrivo entro il 2024. Isabela infatti vestirà i panni di Anya Corazon in Madame Web (in uscita al cinema il prossimo 14 febbraio), quelli di Aza Holmes nel drama romantico Turtles All the Way Down, sarà Hawkgirl nella prossima pellicola DC Superman: Legacy e avrà un ruolo anche nell’atteso nuovo film della saga di Alien. In sostanza ha un futuro molto promettente ad attenderla. A tutti questi ruoli si aggiunge anche la nuova partecipazione in The Last of Us 2.

Queste le parole di Craig Mazin e Neil Druckmann (Executive Producers/Co-Creators/Writers/Directors dello show):

“Dina è solare, brillante, selvaggia, divertente, morale, pericolosa e immediatamente adorabile. Puoi cercare all’infinito un attore che incarni senza sforzo tutte queste cose, oppure puoi trovare subito Isabela Merced. Non potremmo essere più orgogliosi di averla nella nostra famiglia.” Chi è Dina in The Last of Us?

Dina è uno spirito a ruota libera la cui devozione per Ellie sarà messa alla prova dalla brutalità del mondo in cui vivono.

Quando inizieranno le riprese della nuova stagione di The Last of Us?

Ancora non è stata annunciata la data di inizio della produzione della seconda stagione di The Last Of Us ma sappiamo che le riprese sono imminenti.

La serie tv è disponibile in esclusiva su Sky e NOW.

Potrebbe interessarti anche: