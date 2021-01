Dopo la collaborazione con Elodie e Non è vero, i The Kolors proseguono il loro viaggio nelle sonorità degli anni ’80. La band ha appena annunciato l’arrivo di nuova musica.

Nello specifico si tratta di un nuovo singolo, intitolato Mal di gola, che uscirà venerdì 29 gennaio. Qualche giorno fa il gruppo ha consegnato ai profili social della band un messaggio che ci rivela in anteprima il mood del brano.

Il pezzo è stato scritto da Stash insieme a Davide Simonetta, Simone Cremonini, Alessandro Raina e prodotto da Stash insieme ai Daddy’s Groove.

A spiegare di cosa parla la nuova canzone dei The Kolors ci ha pensato lo stesso Stash, in un intervista per Optimagazine.

In realtà è abbastanza metaforico. Come in ogni testo che scrivo ho sempre pensato che raccontare una storia personale nel contesto storico che stiamo vivendo adesso non è giusto se ti rivolgi ad un pubblico ampio come quello del pop, della radio, del mainstream.

In Mal Di Gola non c’è un riferimento ad una persona specifica ma forse all’idea di storie d’amore non proprio in stile fotoromanzo/famiglia perfetta. Il brano gira un po’ intorno al fatto che ci si può far male, si può ferire. Quando parli troppo ti viene il mal di gola, una specie di karma. Era un po’ per giocare anche con la cosa di etichettare un atteggiamento piuttosto che un altro con dei segni zodiacali.