Una nuova linea esclusiva targata Sephora Collection in collaborazione con la cantante femminile italiana del momento: Elodie.

Una collezione che raccoglie varie sfumature della personalità della cantante, reinterpretandole attraverso il makeup: due palette, una occhi e una viso, un set di pennelli e una tinta labbra Lipstain.

Un processo creativo a cui Elodie ha partecipato con passione e attenzione trovando numerosi punti di contatto con il brand. Per Sephora Collection come per l’artista, infatti, valori come l’accessibilità, l’inclusività, il fun ma anche la continua ricerca e la qualità del lavoro sono caratteristiche guida per qualsiasi nuovo progetto.

Coloratissima e sprintosa, proprio come la cantante di Ciclone la nuova collezione la potete trovare nei negozi e anche sul sito.







PALETTE OCCHI – 24,99€



Una palette occhi che diventa un vero e proprio racconto attraverso cui è possibile entrare nel mondo dell’artista. Ciascuna nuance prende infatti il suo nome da una delle persone importanti della vita, privata e non, della cantante. Nomi soprattutto di donne che l’hanno accompagnata nel percorso di crescita.

PALETE VISO – 16,99€



Ispirata dalle sue origini multietniche, Elodie ha fatto riferimento alla sua storia attraverso questa palette viso unica che la rappresenta davvero. La palette viso è composra da 2 blush matte, uno rosa e uno pesca per adattarsi a tutti gli incarnati, un bronzer matte e un illuminante beige perlato.

BRUSH SET 3 PENNELLI VISO + POCHETTE – 17,99€



Per questo kit, Elodie ha selezionato tutti gli elementi essenziali per creare look meravigliosi: 3 pennelli vegani per il viso e gli occhi in una custodia bronze texturizzata, con fodera gialla.

TINTA LIPSTAIN – 10,99€



Ha un finish olografico sui toni del rosa e marrone. Ad alta coprenza, è no transfer e confortevole.