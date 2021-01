I The Kolors annunciano Mal di gola, il nuovo singolo

Dopo la collaborazione con Elodie e Non è vero, i The Kolors proseguono il loro viaggio nelle sonorità degli anni ’80. La band ha appena annunciato l’arrivo di nuova musica.

Nello specifico si tratta di un nuovo singolo, intitolato Mal di gola, che uscirà venerdì 29 gennaio. Il gruppo ha consegnato ai profili social della band questo messaggio che rivela in anteprima il mood del brano.

Mal di Gola prosegue il viaggio della band nel mondo, sonoro e visivo, degli anni ’80, anni in cui io, Alex e Daniele ci ritroviamo perfettamente. Non solo ci piace poter lavorare in analogico e con strumenti dell’epoca. Ma per noi è uno stimolo continuo riferirci a quel periodo. Sicuramente i miei ascolti fin dall’infanzia hanno un peso sulla musica che scriviamo e produciamo. Ma posso dire che anche visivamente ho scelto quel decennio come riferimento artistico per ‘colorare’ la mia vita oggi. Questo brano è di un’importanza particolare per me. Per noi, per il nostro percorso è l’emblema di un concetto artistico che mai come adesso ha una coerenza sia nei suoni che nelle immagini. Non vedo l’ora di farvelo ascoltare.