Amici 21: Stash annuncia che sarà padre per la seconda volta

Stash sarà di nuovo padre: l’annuncio è arrivato poco fa via Instagram e ha sorpreso i fan. Nel farlo, il cantante ha pubblicato una semplice immagine in bianco e nero in cui si vede una chitarra e la foto di un’ecografia.

“E poi arrivi tu, a moltiplicare tutto ciò che provo e vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo e non vediamo l’ora di abbracciarti”, ha scritto nella didascalia del post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

L’annuncio di Stash arriva dopo un breve periodo di silenzio sui social, conseguente alla dichiarazione di positività al Covid-19 da parte dell’artista partenopeo.

Lo scorso 30 marzo, infatti, il leader dei The Kolors ha dichiarato di non poter partecipare come giudice durante la terza puntata del serale di Amici 21.

Al momento non sappiamo a quale mese della gravidanza è giunta la sua compagna Giulia Belmonte né tantomeno il sesso del piccolo che sta per arrivare.

L’unica cosa che conta è che Stash si riprenda completamente, anche per poterlo rivedere presto nel talent show, e che viva questo momento felice nella più totale serenità.

La lieta notizia, condivisa oggi dal cantante, rappresenta il suo secondo annuncio di paternità. La prima volta ha coinciso con la sua partecipazione come concorrente ad Amici Speciali.

Due anni fa, infatti, svelò durante la trasmissione di Maria De Filippi, in diretta su Canale 5, dell’arrivo del suo primo figlio, la piccola Grace, nata nel mese di dicembre del 2020.