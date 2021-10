The Kolors – Leoni al sole: audio e testo

Leoni al sole è il nuovo singolo dei The Kolors, pubblicato oggi, venerdì 8 ottobre. L’inedito segue il grande successo estivo di Cabriolet Panorama e di Solero con Lorenzo Fragola, è stato scritto da Tommaso Paradiso, Dario Faini e Vanni Casagrande oltre che da Stash.

Ascolta qui Leoni al sole dei The Kolors

Testo Leoni al sole dei The Kolors

C’è un albergo su questa strada e noi siamo stanchi

come due che hanno viaggiato nel tempo

come due che vanno al quinto Wimbledon

c’è un sacco di cose di cui potremmo parlare

ma preferisco guardarti negli occhi

mentre consumiamo la cena

tu sei così distratta dalle stelle

che non ti accorgi quanto sono belle

anche le stanze di questo hotel

è iniziato il nostro viaggio in una camera vista mare

E le boe arancioni e le delusioni

di un ragazzino che si innamora

leoni al sole e la notte, la notte vola

c’è chi parte e chi fa ritorno

chi si tuffa da uno scoglio e poi va giù

C’è un albergo su questa strada

e noi siamo stanchi

come due che hanno viaggiato nel tempo

come due che vanno al quinto Wimbledon

e il pianista non mi sembra

male al collo di un airone

e la voce di chi è rimasto solo

e mette una donna per ogni nota

tu sei così distratta dalle stelle

che non ti accorgi quanto sono belle

anche le stanze di questo hotel

è iniziato il nostro viaggio

in una camera vista mare

E le boe arancioni e le delusioni

di un ragazzino che si innamora

leoni al sole e la notte, la notte vola

c’è chi parte e chi fa ritorno

chi si tuffa da uno scoglio e poi va giù

E le boe arancioni e le delusioni

di un ragazzino che si innamora

leoni al sole e la notte, la notte vola

c’è chi parte e chi fa ritorno

chi si tuffa da uno scoglio e poi va giù

e poi va giù