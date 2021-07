Loreanzo Fragola feat. The Kolors: video e testo di Solero

Il video di Solero, il singolo collaborativo di Lorenzo Fragola e i The Kolors è appenaarrivato su YouTube.

Il video, prodotto da Borotalco TV per la regia di Fabrizio Conte, è stato girato nella meravigliosa cornice di Villa Clerici a Milano. Una location d’eccezione dove è stato ricreato un set fotografico e una sfilata e dove protagonisti non sono solo Lorenzo Fragola e i The Kolors ma anche, soprattutto gli abiti della Maison Enrico Coveri.

Un video che conferma, seppur ce ne fosse bisogno, lo speciale legame che unisce moda e musica.

Solero, un brano dove è impossibile non riconoscere il timbro inconfondibile di Fragola, è stato scritto dallo stesso Lorenzo che ha pensato bene di coinvolgere per l’occasione altri fuoriclasse delle hit come i The Kolors (Cabriolet Panorama è solo l’ultimo dei loro successi).

La band di Stash ha accettato subito l’invito ritrovandosi perfettamente nel mood del brano. Il periodo di riferimento a cui entrambi gli artisti hanno attinto a piene mani è, infatti, quello degli anni ‘80.

Un mondo che in Solero fa da sfondo ad una collaborazione unica tra artisti che in pochi anni hanno ottenuto grande successo e che non poteva non mettere d’accordo le due Major coinvolte (Columbia/Sony Music e Island Records/Universal Music Italia).

Solero, il cui testo non solo è firmato da Lorenzo ma coinvolge autori del calibro di Federica Abbate e Stefano Tognini è stato prodotto da Zef, produttore multiplatino ormai una garanzia quando si parla di hit.

Testo Solero di Lorenzo Fragola feat. the Kolors

Sai che quando penso a te

sale l’umore come d’estate

le parole spiaggiate

come onde del mare

fa bene ma una parte di me ha ancora voglia di te

tu che hai una voglia che sa di caffè

tra le tue curve strette

mille sigarette

ma poi ci casco ancora

La gente nuova

la confusione

ma non ci torno a casa non ho ancora un piano

faccio un salto da te

faccio un salto da te

Ora con gli occhi tu mi vuoi mangiare

non stiamo fermi a litigare

che non ci passa più

Ora, ora con le mani

tu mi puoi svelare e mi fai stare bene tanto

il tempo di un ultimo giro mi gira la testa

scusami se lo vuoi usami una volta ancora

sotto un cielo solero quando ci sei tu

la musica ci fa ballare

e non ci passa più

Ma due come noi no non riescono a stare da soli

E poi ci sentiamo più soli in mezzo a tutti gli altri

due come noi no non riescono a stare lontani

e si riconoscono ancora in mezzo a tutti quanti

e sono in macchina di notte e vado piano

passo un pezzo alla radio

sembra che parla di te

Ora con gli occhi tu mi vuoi mangiare

non stiamo fermi a litigare

che non ci passa più

Ora, ora con le mani

tu mi puoi svelare e mi fai stare bene tanto

il tempo di un ultimo giro mi gira la testa

scusami se lo vuoi usami una volta ancora

sotto un cielo solero quando ci sei tu

la musica ci fa ballare

e non ci passa più

Ti ricordi chiusi in casa

sognavamo questa estate

come ombre nella notte a rincorrerci nel mare

ora, ora e con le mani

tu mi puoi sfiorare per davvero

Il tempo di un ultimo giro mi gira la testa

scusami se lo vuoi usami una volta ancora

sotto un cielo solero quando ci sei tu

la musica ci fa ballare

e non ci passa più

(fonte Angolo Testi)