Svegliarsi subito al suono della tromba

Andare a dormire al suono “del silenzio” alle 23

Svolgere al mattino il “cubo”, un sistema per riordinare il letto

Alzabandiera con inno nazionale

Le comunicazioni ufficiali vengono fatte in adunata con i ragazzi in plotone

Rivolgersi sempre agli istruttori con “comandi recluta nome cognome”

Chiedere sempre il permesso di parlare davanti agli istruttori

Ruolo del piantone in divisa e con massima serietà

Spogliarsi degli abiti civili e indossare correttamente la divisa

Rispettare la divisa

I ragazzi devono sottoporsi al taglio di capelli per adeguarsi al contesto

Le ragazze devono raccogliere i capelli con uno chignon basso che non risulti più grande di un’arancia

Il servizio allo spaccio della caserma (a turno due alla volta)

Svolgere il servizio mensa (a turno due alla volta)

Svolgere le pulizie delle camerate e dei bagni

Regola fondamentale ne La Caserma è che bisogna rispettare tutte le… regole!

