Raya e l’ultimo drago: il nuovo trailer del prossimo film Disney

Del tutto a sorpresa è uscito il nuovo trailer di Raya e l’ultimo drago, per ora disponibile solo in lingua originale. L’uscita del film è stata programmata per il 5 marzo 2021, se tutto andrà bene questo sarà il primo film Disney a uscire in sala dall’inizio della pandemia.

Il film sarà diretto da Paul Briggs e Dean Wellins, i quali hanno già collaborato ad altri successi dello studio d’animazione come Frozen e Zootropolis.

Guarda il trailer ufficiale del film

Disney's Raya and the Last Dragon | Official Trailer

Watch this video on YouTube

Raya e l’ultimo drago ci presenta una protagonista femminile che ricorda molto Rey di Star Wars, ma anche Korra di Avatar e l’intramontabile Indiana Jones (di cui dovrebbe uscire proprio quest’anno il quinto episodio). Non ci resta che aspettare per scoprire davvero come sarà questa svolta Disney che si appresta a presentarci con una eroina che sembra molto diversa rispetto a quelle del passato.

La trama del film

Le vicende del film si svolgono nel sud est asiatico ma in un mondo epico, dove regna sovrana la magia. Nel suo lungo e avventuroso viaggio, Raya incontrerà il drago Sisu, ispirato agli spiriti d’acqua in forma di drago. Il mostro non sarà esattamente quello che Raya si aspetterà di trovare. A quanto pare, Sisu è infatti un drago che è rimasto intrappolato nel corpo di un umano. Il suo obiettivo primario sarà dunque quello di liberarlo dalla sua condizione.

Raya and the Last Dragon rappresenta il ritorno della Disney alla produzione dei suoi classici d’animazione con una storia originale. Nonostante il mercato sia ormai pieno di prodotti realizzati dalla major di Topolino, l’ultimo film d’animazione appartenente al cosiddetto “canone ufficiale” dei classici è Frozen II e prima ancora Ralph Spacca Internet del 2018.