The French Dispatch: il trailer italiano del film in arrivo l’11 novembre

Arriva finalmente il trailer italiano di The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson che sarà in anteprima mondiale in concorso alla 74esima edizione del Festival di Cannes.

Il film arriverà nei cinema italiani a partire dall’11 novembre.

Guarda il trailer del film

La trama del film

The French Dispatch dà vita a una raccolta di articoli tratti dal numero finale di una rivista americana pubblicata in una città francese immaginaria del Ventesimo secolo.

Esattamente come in altri film di Wes Anderson, anche in The French Dispatch seguiremo le vicende di molti personaggi le cui vite si intrecciano tra loro in un racconto allo stesso tempo corale e inverosimile.

Che cosa sappiamo sul film

Il film è interpretato da Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson.

The French Dispatch è diretto da Wes Anderson, la sceneggiatura è firmata da Wes Anderson a partire da un soggetto di Anderson & Roman Coppola & Hugo Guinness & Jason Schwartzman. Il cast del film comprende anche Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban e Hippolyte Girardot.

Il film è attualmente in concorso al Festival di Cannes 2021 per la prestigiosa Palma d’Oro.

Il film rappresenta l’atteso ritorno al cinema dell’acclamato regista Wes Anderson dopo L’isola dei cani e The Grand Budapest Hotel. Negli ultimi anni il regista è divenuto uno dei più apprezzati sul panorama internazionale per proporre un’estetica personale in cui spiccano l’uso dei colori e un’attenzione praticamente manicare alle geometrie e alle proporzioni.