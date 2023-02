The Flash: il trailer, il cast e la data d’uscita del nuovo film DC

Il Super Bowl è finalmente arrivato e con esso tantissimi nuovi trailer: da Guardiani della Galassia Vol.3 fino alla nuova clip di Ant- Man 3 per giungere a John Wick 4. Ora diamo uno sguardo all’atteso trailer di The Flash, film dei DC Studios che avrà come protagonista il velocista scarlatto interpretato ancora una volta da Ezra Miller.

Nel nuovo trailer potrete ammirare la presenza sia del Batman di Michael Keaton che di quello di Ben Affleck, oltre che la prima apparizione della Supergirl di Sasha Calle.

Ecco il nuovo trailer di The Flash:

Ecco il nuovo poster ufficiale di The Flash:

La sinossi ufficiale di The Flash

In “The Flash” i mondi si incontreranno quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo, e cambiare gli eventi del passato. Quando il tentativo di salvare la sua famiglia inavvertitamente altera il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod torna a minacciare la distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi… A meno che Barry non riesca a convincere un Batman decisamente diverso a tornare in campo per salvare un kryptoniano imprigionato … malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza di Barry è correre per la sua vita. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l’universo?

Il cast di The Flash

Il cast di The Flash include, oltre a Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton, Sasha Calle come Supergirl, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.

La regia di The Flash è affidata a Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey). Barbara Muschietti e Michael Disco sono i produttori, con Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins che fanno da produttori esecutivi.

Quando debutterà The Flash ?

The Flash. come annuncia il trailer nel finale, arriverà il 14 giugno nelle sale italiane.