The Ferragnez: arriva su Prime Video la serie con Chiara Ferragni e Fedez

Pensavate che i Ferragnez avessero fatto proprio tutto? Sbagliato? Chiara Ferragni, Fedez e tutta la loro famiglia arriveranno presto nelle nostre case con una serie che ci porterà dentro la loro casa.

Il titolo della serie sarà ovviamente The Ferragnez. La serie in otto episodi, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo a dicembre 2021.

The Ferragnez avrà come protagonista la giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo: Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 24 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes “Most Powerful Fashion Influencer” a livello globale, e Fedez, artista poliedrico con all’attivo oltre 60 dischi di platino e 12 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1 e host del grande successo LOL – Chi ride è fuori.

La serie

La coppia, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram, con cui ha condiviso i momenti più importanti della sua storia. Ora, grazie al docu-reality Amazon Original The Ferragnez – La serie, il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 – con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

Grazie a uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa. Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

Le parole di Chiara e Fedez