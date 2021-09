Il Volo: cover e tracklist di Il Volo sings Morricone

Il Volo sta per pubblicare un intero album dedicato al grande Maestro, compositore e direttore d’orchestra, Ennio Morricone.

Con questo disco, i due tenori e il baritono ripercorreranno musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno. Un viaggio emozionante, dentro l’arte e la musica del più geniale compositore del Novecento.

Il nuovo impegno discografico di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, con pubblicazione mondiale per Sony Music, verrà pubblicato il prossimo 5 ottobre e contiene 14 canzoni.

Ecco la tracklist di Il Volo sings Morricone

1.The Ecstasy of Gold (da Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo)

2.Your Love (da C’era una volta il West)

3.Nella fantasia feat Andrea Griminelli (da Mission)

4.Metti una sera a cena (da Metti una sera a cena)

5.Se feat. HAUSER (da Cinema Paradiso)

6.La Califfa feat. David Garrett (da La Califfa)

7.Conradiana (da Nostromo)

8.E più ti penso (da C’era una volta in America/ Malèna)

9.Se telefonando

10.Come Sail Away feat. Chris Botti

11.Would He Even No Me Know? (da Cinema Paradiso)

12.Amalia por amor

13.Here’s To You (da Sacco & Vanzetti)

14.I colori dell’amore

Il legame tra Il Volo e il grande compositore italiano

Da sempre Il Volo è legato al Maestro, con il quale ha condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma e a cui hanno dedicato un concerto evento lo scorso giugno nell’Arena di Verona.

In quella straordinaria cornice si sono esibiti con il brano E più ti penso su un medley dei temi musicali composti da Ennio Morricone per i film C’era una volta in America e Malèna.

Anche nei numerosi concerti in tutto il mondo, il trio italiano ha spesso presentato un tributo a una delle più grandi eccellenze italiane. A questo proposito, Piero, Ignazio e Gianluca hanno dichiarato: