Obi-Wan Kenobi: il poster della serie con Ewan McGregor

Eccolo: dopo una lunga attesa abbiamo finalmente rivisto Ewan McGregor nei panni Obi-Wan Kenobi. Una serie, quella dedicata al Maestro Jedi, a lungo attesa dai fan e la cui anticipazione aveva sin da subito destano enorme curiosità.

Oggi, a seguito della tiepida accoglienza di The Book of Boba Fett, non mancano gli scetticismi ma i più si sono emozionati nel rivedere Obi-Wan Kenobi che sarà protagonista di una storia che si riconnetterà alla saga degli Skywalker.

Di che cosa parlerà la serie?

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

La serie segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

Gli executive producer di Obi-Wan Kenobi sono Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.

Quando uscirà la serie?

Obi-Wan Kenobi debutterà il 25 maggio in esclusiva su Disney+. Una scelta non casuale, visto che maggio è il mese dedicato a Star Wars e alle celebrazioni della saga in tutto il mondo. Se avete sempre pensato di recuperare la saga di Star Wars ma non l’avete mai fatto questo è il momento giusto.