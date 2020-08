Sembrano davvero non volersi placare mai le polemiche sui tiktoker americani. Ogni giorno ne esce una! Nelle ultime ore, in particolare, si sta facendo un gran parlare della festa di 21o compleanno di Bryce Hall della Hype House. Una festa che, ovviamente, si è tenuta in barba alle più banali regole anti Covid-19.

Negli Stati Uniti, in particolare, l’emergenza sanitaria sembra essere ormai fuori controllo. Il paese è infatti quello che ha fatto registrare il record di contagi nel mondo, con oltre 5 milioni di casi. Non è decisamente il periodo giusto per organizzare party in casa che potrebbero facilmente diffondere il contagio. Ma questo, a Bryce Hall (che ha compiuto gli anni il 14 agosto) e compagni, evidentemente non interessa.

Tutto quello che sappiamo della festa di 21o compleanno di Bryce Hall

In base a quanto riportato da TMZ, la festa si è svolta presso la Sway House, sulle Hollywood Hills.

Fra gli invitati al party troviamo tra gli altri anche Curtis Newbill, Teala Dunn, Brooke Hyland, Teala Dunn and Brooke Hyland. Molti video del party sono finiti online, facendo arrabbiare e non poco la comunità online.



Bryce Hall and Sway House throw massive party in Hollywood Hills with over a hundred people. The Sway boys recently moved from Bel Air to a secluded house in the Hollywood Hills. Party was broken by LAPD around 4am. This is a long thread. What are your thoughts @MayorOfLA? pic.twitter.com/FytCysK2E9 — Def Noodles (@defnoodles) August 15, 2020

La festa è filata liscia? In realtà no, per fortuna. Alle ore 4 del mattino, il party è stato interrotto dalle forze dell’ordine. I poliziotti hanno fatto irruzione nella Sway House, ponendo fine ai festeggiamenti.

Qui sotto trovate uno dei video che più ha fatto discutere della festa di compleanno di Bryce Hall. Nella clip di TikTok vediamo uno stripper mentre si scatena a pochi centimetri da lui. Ovviamente, nessuno degli invitati, tantomeno Bryce, indossa la mascherina.

Bryce Hall, dal canto suo, non ha voluto commentare la vicenda di fronte alle telecamere dei paparazzi di The Hollywood Fix. Stesso discorso per Addison Rae, che si è trincerata dietro ad un laconico silenzio stampa (e che in ogni caso non era fra i presenti).