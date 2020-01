The Crown 5: Ecco quale attrice sarà la regina nella stagione finale!

Netflix ha annunciato oggi che The Crown finirà con la quinta stagione. Qualche mese vi avevamo anticipato che un’attrice di Harry Potter avrebbe potuto entrare nel cast. Oggi c’è la conferma: Imelda Staunton sarà l’ultima regina Elisabetta II. Ecco qualche dettaglio in più!

Sul profilo twitter della serie netflix leggiamo che Imelda Staunton ha accolto con entusiasmo il nuovo ruolo. Ho amato guardare The crown fin dalla prima puntata, ha affermato la Dolores Umbridge di Harry Potter. Come attrice è stata una gioia vedere come Claire e Oliviam (le precedenti regine Elisabetta ndr) hanno portato qualcosa di speciale. Qualcosa di unico in aggiunta al copione di Peter Morgan. Sono davvero onorata di avere la possibilità di unirmi a una squadra così creativa ed eccezionale. Portare la serie fino alla sua conclusione è altrettanto importante per me.

Prima di arriva alla quinta e conclusiva stagione potremo però gustarci la quarta. Qui sembra che Diana sarà protagonista e che Claire Foy tornerà (scopri i dettagli qui). Emma Corrin vestirà i panni della di Diana mentre Gillian Anderson sarò Margaret Thatcher ovvero la lady di Ferro. Vi ricordiamo che le prime tre stagione della serie sulla regina Elisabetta e sulla famiglia reale inglese sono disponibili su Netflix.

Ecco l’annuncio su Twitter per l’ultima regina della serie Netflix:

