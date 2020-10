The Crown 4 – Netflix: Ecco i nuovi poster con la famiglia reale (FOTO)

Qualche settimana fa vi avevamo mostrato il trailer della quarta attesissima stagione di The Crown (guardalo qui). Sappiamo che Diana sarà tra i protagonisti di questi nuovi episodi in uscita il 15 novembre. Oggi Netflix ha diffuso alcuni nuovi poster per ingannare l’attesa. Ecco qualche dettaglio in più

Le avversità metteranno in crisi la stabilità, leggiamo nelle didascalie che accompagnano i poster di The Crown 4. Il poter sfiderà le autorità, leggiamo a lato dell’immagine di Margaret Tatcher. Il rifiuto sfiderà la determinazione e qui cogliamo il riferimento a Lady Diana e al suo difficile rapporto con la Corona. Il desiderio andrà a scontrarsi con il dovere è invece la frase che accompagna il poster di Carlo. Accanto alla principessa Anna leggiamo invece: l’invidia dovrà scontrarsi con la sicurezza.

Sinossi The Crown 4. Mentre gli anni ‘70 stanno volgendo al termine, la regina Elisabetta (Olivia Colman) e la sua famiglia sono occupati a salvaguardare la linea di successione, assicurandosi di trovare la sposa più adatta per il principe Carlo, che a 30 anni è ancora celibe. La nazione inizia a risentire dell’impatto delle politiche di divisione introdotte da Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la prima donna inglese investita della carica di primo ministro.

Tra lei e la regina sorgono tensioni che peggioreranno quando la Thatcher guiderà il Paese nella guerra delle Falkland, generando conflitti all’interno del Commonwealth. Mentre la storia d’amore tra Carlo e una giovane Lady Diana Spencer regala una favola estremamente necessaria all’unione del popolo britannico, a porte chiuse, la famiglia reale è sempre più divisa. Sappiamo poi da altre anticipazioni che attraverso dei flashback rivedremo la giovane Elisabetta interpretata da Claire Foy.

Ecco i poster di The Crown 4 con la famiglia reale: