Proprio pochissimi giorni fa su Ginger Generation vi avevamo raccontato dell’annuncio a sorpresa di Ariana Grande che aveva lasciato gli Arianators senza parole. L’artista di Boca Raton aveva infatti anticipato via social l’uscita non soltanto di un nuovo singolo ma anche di un intero album, per di più entro la fine del mese. Oggi quel progetto è già realtà ed ha non solo un titolo ma anche una data di uscita! Arriva Positions!

Ecco tutto quello che sappiamo su Positions di Ariana Grande

La conferma del titolo e della data di uscita di Positions è arrivata in serata, prima sul profilo Instagram di Ari e successivamente sul suo sito ufficiale.

Ariana Grande ha rivelato che la prima anticipazione del suo nuovo album Positions sarà un singolo omonimo pubblicato il 23 ottobre. L’album completo invece sarà rilasciato in tutto il mondo una settimana dopo, il 30 ottobre.

Le informazioni che abbiamo a riguardo di questo progetto discografico sono poche, ma derivano da rumors sempre più insistenti. Il nuovo progetto discografico di Ariana avrebbe infatti un concept ben preciso, legato alla sfera sessuale. Ma non è finita qui.

A quanto pare, all’interno del nuovo progetto discografico di Ariana Grande, Positions, sarebbe inclusa anche una collaborazione con Abel Tesfaye in arte The Weeknd. L’artista ha infatti messo mi piace e retwittato il tweet con cui Ariana ha annunciato il disco. Se così fosse sarebbe questa la loro seconda collaborazione dopo la splendida Love me harder.

Si dice inoltre che Ariana abbia già registrato due video ufficiali legati ad altrettanti singoli di lancio di Positions. Al disco, inoltre, potrebbe avere lavorato anche il producer Tommy Brown, che di recente ha condiviso su IG un post nostalgico.

Siamo a questo punto molto curiosi di scoprire quello che Positions avrà in serbo per noi.