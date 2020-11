Il Collegio 5: le anticipazioni della quarta puntata (video)

Martedì 10 novembre il docu-reality di Rai 2, Il Collegio 5, torna con una nuova puntata. L’appuntamento è alle 21.20, cosa accadrà in questo nuovo episodio?





La quinta edizione del Collegio si svolge nel Collegio Regina Margherita di Anagni ed è ambientato nel 1992. A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le otto puntate del programma è la voce di Giancarlo Magalli. Magalli prende così il posto di Simona Ventura, voce narrante della quarta e fortunatissima edizione.

Il Collegio 5, le anticipazioni della quarta puntata

Questa settimana verranno consegnate agli alunni le pagelle di metà corso e solo chi avrà la sufficienza potrà andare avanti. Delle esercizi di dizione attendono gli studenti e avranno luogo, ovviamente, durante le lezioni di recitazione tenute dal Maestro di teatro, il nuovo professore Patrizio Cigliano. Ma anche degli esercizi mirati a migliorare l’intonazione, durante la lezione di musica, non mancheranno.

I ragazzi avranno finalmente l’opportunità di visitare il rinomato Museo di Anagni e qui avranno modo di conoscere meglio la storia della città dei Papi che li ospita. Più di un alunno, secondo le anticipazioni, lascerà il Collegio. Sappiamo che i due studenti che rischiano l’espulsione sono Simone Bettin e Marco Crivellini. Ma si tratta proprio di loro o di qualcun altro?

Quello che è certo è che gli altri collegiali piomberanno nello sconforto dopo questo addio e Giulia Scarano, in particolare, si opporrà con il Preside per una decisione da lui presa. Altri due ragazzi, due gemelli, tenteranno di sostituire i due espulsi. Non è detto, però, che ci riusciranno. Vedremo un Alessandro Guida molto provato, apparentemente intenzionato a lasciare il Collegio.