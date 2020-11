Miley Cyrus: ecco la tracklist completa di Plastic Hearts

Plastic Hearts di Miley Cyrus arriverà il prossimo 27 novembre. Solo un paio di settimane per scoprire cosa ci avrà riservato l’ex stellina Disney che ha lavorato per anni su questo nuovo progetto. Progetto di cui ha finalmente rivelato la tracklist completa, svelando anche delle collaborazioni davvero molto attese.

A cominciare da quella con Dua Lipa, che ormai era stata confermata da entrambe le artiste ed è forse quella che incuriosisce di più i fan. Nel disco ci sono anche due featuring con due mostri della musica: Joan Jett e Billy Idol. A ogni modo la nuova fatica di Miley contiene 12 brani nella sua versione standard.

Subito dopo l’uscita del disco dovrebbe essere presente anche una versione deluxe dato che la cantante ha anche pubblicato delle cover e delle riedizioni dei suoi brani tra cui Zombie, originariamente cantata da The Cranberries, e Edge Of Midnight con Stevie Nicks, oltre che la cover di Heart Of Glass.

Ecco la tracklist completa di Plastic Hearts

WTF do I Know Plastix Hearts Angels Like You Prisoner feat. Dua Lipa Gimme What I Want Night Crawling feat. Billy Idol Midnight Sky High Hate Me Bad Karma feat. Joan Jett Never Be Me Golden G String