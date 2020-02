L’Ahoy Rotterdam di Rotterdam sta scaldando i motori per l’Eurovision Song Contest 2020! Come saprete, quest’anno la divertente e colorata manifestazione musicale sbarca in Olanda, dal 12 al 16 maggio! Fra i paesi che parteciperanno, oltre ovviamente all’Italia, troviamo anche la Francia in gara con The best in me di Tom Leeb!

The best in me sarà dunque una delle tante canzoni che gareggeranno contro Fai rumore, il pezzo del nostro Diodato. A proposito, qui sotto trovate la nostra video intervista su Youtube dove Diodato ci racconta cosa si aspetta dal suo Eurovision Song Contest 2020.

Diodato: Ecco a chi sono dedicate le canzoni d’amore di Che vita meravigliosa

In attesa di vedere Tom Leeb sul palco, qui sotto potete recuperare il video ufficiale, il testo e la traduzione del suo brano The best in me!

The Best in Me (Eurovision France 2020)

Testo The Best in me

Traduzione

[Verse 1] La nuit comme un échoComme un reflet à tes motsDans mon cœur, je lisUn éternel récit de toiDe toi, de toi, de toi [Chorus] You, you are the best in meYou’re making it all completeYou are, you are, you areIn every breath I breatheForever eternallyYou are, you are, you areYou are the best in me [Verse 2] J’irai au bout des sensFaire voyager mon innocencePour qu’ils donnent vieÀ tout c’qu’on s’est promisYou areYou are, you are, you are [Chorus] You, you are the best in meYou’re making it all completeYou are, you are, you areIn every breath I breatheForever eternallyYou are, you are, you areYou are the best in me [Bridge] Mon alli, mon alliéeMême si le temps devait s’arrêterSans toi, je perds le meilleur de moi [Chorus] You are the best in me (You are the best in me)You’re making it all completeYou are, you are, you areYou are the best in meYou’re making it all completeYou are, you are, you areIn every breath I breatheForever eternallyYou are, you are, you areYou are the best in me x2

la notte come un’eco

come il riflesso delle tue parole

nel mio cuore, io leggo

un racconto eterno di te

di te di te di te

tu tu sei la parte migliore di me

mi stai completando

tu sei tu sei tu sei

in ogni respiro che io respiro

eterna per sempre

tu sei tu sei tu sei

tu sei la parte migliore di me

andrò fino in fondo ai sensi

farò viaggiare la mia innocenza

affinché donino vita

a tutto quello che ci siamo promessi

tu sei

tu sei tu sei tu sei

tu sei la parte migliore di me

mi stai completando

tu sei tu sei tu sei

in ogni respiro che io respiro

eterna per sempre

tu sei tu sei tu sei

tu sei la parte migliore di me

la mia alleata, la mia alleata

anche se il tempo si dovesse fermare

senza di te, io perdo il meglio di me

tu sei il meglio di me (tu sei il meglio di me )

mi stai completando

tu sei tu sei tu sei

il megli0 di me

mi stai completando

tu sei tu sei tu sei

in ogni mio respiro

eterna per sempre

tu sei tu sei tu sei

tu sei la parte migliore di me

tu sei la parte migliore di me