Testo Shimmy Shimmy Giusy Ferreri e Takagki e Ketra: ecco il nuovo tormentone estivo!

Che stagioen dei tormentoni estivi sarebbe senza un nuovo singolo di Takagki e Ketra e Giusy Ferreri?

Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Shimmy Shimmy, il nuovo pezzo del duo di producers in collaborazione con l’artista milanese. Una nuova ondata di freschezza tutta da ballare che ci accompagnerà per tutta la prossima bella stagione!

Clicca qui per comprare il brano!





Qui sotto trovate audio e testo della canzone!



Scopri la sezione “Omaggi Nuovo Utente”: Affari Lampo, codici sconto e prodotti a 0,01$ per i nuovi utenti!

Testo Shimmy Shimmy

tu non fermarmi se capita

lo sai che il mare mi agita

ti canterò di quelle notti ad Oriente

di quella luna che danzava fra i bazar

e dimmi cos’è

questo vento caldo che sale

un movimento sensuale

un bacio lungo un’eternità

far l’amore come ballare

sotto un cielo spettacolare

che se io ti tocco poi tocca a te

un desiderio da esprimere

stanotte

tutta la n0tte

Shimmy Shimmy (X3)

tutta la notte

Shimmy Shimmy (x3)

tutta la notte

puoi dirmi che come due fiori in mezzo al deserto

noi siamo vivi

a piedi nudi sopra la sabbia

togli i vestiti

e non c’è niente di meglio al mondo quando sorridi

quando sorridi

e dimmi cos’è

questo vento caldo che sale

un movimento sensuale

un bacio lungo un’eternità

far l’amore come ballare

sotto un cielo spettacolare

che se io ti tocco poi tocca a te

un desiderio da esprimere

stanotte

tutta la n0tte

Shimmy Shimmy

(tutta la notte)

far l’amore come ballare

sotto un cielo spettacolare

che se io ti tocco poi tocca a te

un desiderio da esprimere

stanotte

tutta la n0tte

Shimmy Shimmy (X3)

tutta la notte

Shimmy Shimmy (x3)

tutta la notte