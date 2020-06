L’estate 2020 si arricchisce con un nuovo tormentone in arrivo. Takagi e Ketra, il duo di producer di maggior successo in Italia, hanno infatti annunciato l’arrivo di un nuovo singolo intitolato Ciclone. Il singolo è in collaborazione con Elodie, Mariah e i Gipsy Kings.

Scriverò di amarti sulle note

di un iPhone

fisso la parete tanto

non ti chiamerò

neanche stasera

non vale la pena

è agosto ma si gela

anche se non serve a niente

Yo he intentado llamarte

pero con miedo a

equivocarme

contestas

me enredas

no quiero

esa vaina

te imaginas

Yo moria por ti

no se si tú por mi

lo que queda claro es que

no nos funcionó

Traduzione:

ho provato a chiamarti

ma con la paura di sbagliarmi

rispondi

mi intrappoli

questa cosa

te la immagini

io morivo per te

non so se è lo stesso per te

quello che è chiaro è che

no ha funzionato fra noi

Prima di te

ero sola ero mia ho copiato gingergeneration

era tutto più facile

ora in questa follia

ho imparato a danzare

cento giorni senza

rincontrarsi

non credevo che poi mi mancassi

Scriverò di amarti sulle note

di un iPhone

fisso la parete tanto

non ti chiamerò

neanche stasera

non vale la pena

è agosto ma si gela

anche se non serve a niente

Sottovoce dirti di sì (X3)

stanotte solamente

sottovoce dirti di sì (X2)

mi sfiori appena

sei un brivido sulla mia schiena

Mirando hacia la pared

pensando en llmarte

contestas

me enredas

no quiero

esa vaina

tú me restas

A veces pienso que si

después me digo no

no te puedo llmar aunque

quiera de ti

traduzione:

guardando verso la parete

pensando di chiamarti

rispondi

mi intrappoli

questa cosa

tu mi resti

a volte penso sì

dopo invece mi dico di no

non ti posso chiamare anche se

ho voglia di te

Prima di te

ero sola ero mia

era tutto più facile

ora in questa follia

ho imparato a danzare

zingara è la notte per

cercarsi

sei un ciclone in cerca dei

miei passi

Scriverò di amarti sulle note

di un iPhone

fisso la parete tanto

non ti chiamerò

neanche stasera

non vale la pena

è agosto ma si gela

anche se non serve a niente

Sottovoce dirti di sì (X3)

stanotte solamente

sottovoce dirti di sì (X2)

mi sfiori appena

sei un brivido sulla mia schiena

sulla mia schiena (X3)