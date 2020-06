Takagi e Ketra: Ciclone è il nuovo tormentone con Elodie e Gipsy Kings!

L’estate 2020 si arricchisce con un nuovo tormentone in arrivo! Takagi e Ketra, il duo di producer di maggior successo in Italia, hanno infatti annunciato l’arrivo di un nuovo singolo intitolato Ciclone!

Ciclone di Takagi e Ketra sarà infatti il nuovo pezzo con cui il team di producer ci farà ballare per tutta l’estate in arrivo. Il brano, come rivelato via Instagram pochissimi minuti fa, sarà in collaborazione con Elodie, Mariah e i Gipsy Kings!

Ecco la copertina ufficiale di Ciclone di Takagi e Ketra e Gipsy Kings!

Con Ciclone, dunque, Takagi e Ketra hanno scelto di dare vita ad un brano dalle sonorità latineggianti in compagnia di Mariah, la regina del perreo e autrice di Perreito, e con la band francese Gipsy Kings.

Il pezzo, vi informiamo, sarà disponibile in Presave/Preorder da stanotte a mezzanotte, mentre sarà disponibile in radio e in tutte le piattaforme di streaming dal 19 giugno.

Con Ciclone Takagi e Ketra, dunque, mirano a conquistare per l’ennesima volta la bella stagione. Sono infatti ormai diversi anni che i due produttori sfornano pezzi scatenati e frizzanti perfetti da ballare e cantare in spiaggia. Per questa estate, che si preannuncia già molto diversa dalle altre, sentivamo proprio il bisogno di un nuovo pezzo così fresco e spensierato.

Lo scorso anno, come di certo ricorderete, Takagi e Ketra avevano pubblicato la hit Jambo, in collaborazione con Giusy Ferreri. Il brano aveva seguito il successo del 2018 di Amore e Capoeira, spostando però il focus dal Brasile al continente africano.

Elodie, fra le altre cose, è a sua volta in lizza per diventare la regina dei tormentoni dell’estate 2020. L’artista ha infatti pubblicato qualche settimana fa, a sua volta, lo scatenato pezzo Guaranà, prodotto da Dario “Dardust” Faini.

Siete pronti per il Ciclone di Takagi e Ketra in arrivo?