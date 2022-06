Fred De Palma: audio e testo di Extasi prodotto da Takagi & Ketra

Fred De Palma torna oggi con un nuovo brano all’insegna del reggaeton, Extasi. Il pezzo, prodotto da Takagi e Ketra, è un mix tra ritmi latini dei quartieri popolari e il mondo urban, un inno alla libertà di vivere, amare, divertirsi, perdersi e ritrovarsi e stare insieme dopo il periodo passato.

La scorsa estate Fred De Palma ci aveva fatto scatenare con il tormentone Un altro ballo, prodotto anch’esso dal duo discografici, e cantato insieme ad Anitta con cui in precedenza aveva collaborato in un’altra hit estiva, Paloma.

Ascolta qui Extasi di Fred De Palma

Testo Extasi di Fred De Palma

Ora che ci sei non mi serve niente

Sembra che sei fatta per me

Cosa nascondi in quei due occhi celeste

E dai non fare che li tieni per te

E poi beviamoci il bar come vecchie rockstar

Fare l’alba sul tetto di un hotel

Un bacio dietro ai vetri di un van

Oppure restiamo qua a far l’amore

In mezzo a tutta la gente e e e

Sei la più bella di sempre e e e

Sì la più bella di sempre

Una notte così non ci capita più

Ed è perfetto così solo io solo tu (De Palma)

Svestiti perdo la testa sì

Extasi mi mandi in estasi

Resta qui che voglio perdermi

Extasi mi mandi in estasi

Fumiamo sdraiati sopra il precipizio

Due cerchi di fumo fanno l’infinito

Volevo soltanto strapparti il vestito

Lo facciamo forte mi dici que rico eee

Cosa c’è nel bicchiere

Non lo so fammi bere

E finisce così che ti dico di sì che ti dico va bene

E poi spacchiamo sto club

Come delle rockstar

Sì come ad un concerto dei Clash

Un bacio dietro ai vetri di un van

Oppure restiamo qua

A far l’amore in mezzo la tutta la gente e e e

Sei la più bella di sempre e e e

Sì la più bella di sempre

Una notte così non ci capita più

Ed è perfetto così solo io solo tu

Solo io solo tu

Svestiti perdo la testa sì

Extasi mi mandi in estasi

Resta qui che voglio perdermi

Extasi mi mandi in estasi